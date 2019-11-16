Уилан оказался плохим шпионом

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СМИ: шпион Уилан искал военные секреты России с 2007 года 

ТК «Звезда» + ещё 4 37 минут назад
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан сам спровоцировал интерес спецслужб к себе во время первой поездки в Россию 12 лет назад.
Бывшим морским пехотинцем Полом Уиланом, арестованным за шпионаж в России, наши спецслужбы заинтересовались еще в 2007 году, когда он впервые приехал в Москву. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, внимание Уилан к себе привлек тем, что сразу же начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб.
С этого момента, пишет газета, телефоны Уилана якобы стали прослушиваться, а встречи — фиксироваться. Уилан, по данным источника, приезжал в Россию каждый год в течение 10 лет, посещая в основном Москву и Санкт-Петербург. При этом в разговоре со своими знакомыми он неоднократно намекал, что имеет отношение к разведке и интересуется секретными данными.
А одному из новых друзей Уилан, очевидно, для подтверждения слов, что имеет отношение к разведке, даже подарил книгу заочно осужденного за измену Родине генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью.
Напомним, Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил арест американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже. Он останется в СИЗО до 29 декабря 2019 года.
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Теги:
Общество , Видео , Олег Калугин , ФСИН , Москва
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