Уилан оказался плохим шпионом

СМИ: шпион Уилан искал военные секреты России с 2007 года

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан сам спровоцировал интерес спецслужб к себе во время первой поездки в Россию 12 лет назад.

Бывшим морским пехотинцем Полом Уиланом, арестованным за шпионаж в России, наши спецслужбы заинтересовались еще в 2007 году, когда он впервые приехал в Москву . Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, внимание Уилан к себе привлек тем, что сразу же начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб.

С этого момента, пишет газета, телефоны Уилана якобы стали прослушиваться, а встречи — фиксироваться. Уилан, по данным источника, приезжал в Россию каждый год в течение 10 лет, посещая в основном Москву и Санкт-Петербург. При этом в разговоре со своими знакомыми он неоднократно намекал, что имеет отношение к разведке и интересуется секретными данными.

А одному из новых друзей Уилан, очевидно, для подтверждения слов, что имеет отношение к разведке, даже подарил книгу заочно осужденного за измену Родине генерал-майора КГБ Олега Калугина с дарственной надписью.