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Ученые предложили признать шопоголиков психически больными 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Шопоголиков предложили признать психически больными
Фото: РИА Новости
Специалисты Ганноверской медицинской школы в Германии просят признать людей, испытывающих зависимость от покупок в интернете, больными психическим расстройством. Об этом пишет The Times.
Проведя исследования, ученые обнаружили, что некоторые люди склонны покупать ненужные им вещи, даже, если после этого у них начинаются проблемы с финансами и депрессия. По их мнению, это признаки "компульсивного шопинга", который люди не могут контролировать.
В исследовании отмечается, что многие магазины заработали состояния на "психическом расстройстве" людей, больных шопоголизмом.
Подчеркивается, что чаще всего зависимы от покупок — молодые люди. Специалисты добавили, что около 5% взрослых в развитых странах страдают от такого расстройства. Они призвали признать шопоголизм психическим расстройством.
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Теги:
Общество , Наука , Социология , Газета The Times , Германия
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