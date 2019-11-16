Шопоголиков предложили признать психически больными

Ученые предложили признать шопоголиков психически больными

Специалисты Ганноверской медицинской школы в Германии просят признать людей, испытывающих зависимость от покупок в интернете, больными психическим расстройством. Об этом пишет The Times.

Проведя исследования, ученые обнаружили, что некоторые люди склонны покупать ненужные им вещи, даже, если после этого у них начинаются проблемы с финансами и депрессия. По их мнению, это признаки "компульсивного шопинга", который люди не могут контролировать.

В исследовании отмечается, что многие магазины заработали состояния на "психическом расстройстве" людей, больных шопоголизмом.

Подчеркивается, что чаще всего зависимы от покупок — молодые люди. Специалисты добавили, что около 5% взрослых в развитых странах страдают от такого расстройства. Они призвали признать шопоголизм психическим расстройством.