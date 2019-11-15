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«Новая газета» создает синдикат из ста СМИ 

ТАСС 1 час назад
«Новая газета» создает синдикат из ста СМИ
Фото: РИА Новости
"Новая газета" намерена объединить сто независимых СМИ и создать "синдикат" для мгновенных публикаций их лучших материалов в цифровом формате. Об это сообщил ТАСС в пятницу главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
"Синдикат-100" — это новый формат, который мы начинаем использовать. Это условное название объединения ста лучших независимых медиа страны, с которыми мы дружим и которые добровольно сюда входят. Мы наши лучшие материалы будем отправлять сразу в сто великих, роскошных независимых медиа. Таким образом, тираж охвата одного текста превысит любое ТВ", — сказал он.
Кроме того, по его словам, отдел расследований и отдел информации станут двумя важнейшими структурами возглавляемой газеты. Помимо этого, издание запустит проект "Инженеры историй".
"У нас создается студия документального кино, специальная история под названием "Инженеры историй", у нас появляется такая профессия "инженер историй", то есть тот, кто рассказывает историю в онлайн", — добавил Муратов.
Муратов был избран новым главным редактором издания в пятницу, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции. Он уже занимал пост главного редактора "Новой газеты" с 1995 по 2017 год.
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Теги:
Общество , Дмитрий Муратов , Новая газета , ИТАР-ТАСС
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