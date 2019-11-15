Цискаридзе попросил Медведева об отсрочке от армии

Цискаридзе попросил Медведева вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе предложил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры, прежде всего, для танцовщиков и музыкантов.

"Дело в том, что у нас некоторое время назад была отменена отсрочка от армии для деятелей культуры, для музыкантов, танцовщиков", — отметил Цискаридзе в пятницу на встрече деятелей культуры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Он добавил, что если "Мариинский театр и Большой еще как-то справляются с этой достаточно сложной проблемой", то во многих регионах ситуация никак не решается.

По словам танцовщика, призывникам достаточно сложно получить отсрочку.

"А есть музыканты, у которых "поставлены" руки, на которых государство потратило огромное количество денег, или танцовщики, — сказал Цискаридзе. — Это (служба в армии — прим. ТАСС), к сожалению, не очень совместимо с нашей профессией. Хотел обратить ваше внимание на это".

Танцовщик добавил, что отсрочка от армии значительно бы упростила ситуацию. При этом артист отметил, что речь идет не только о студентах творческих вузов, но и о молодых людях, которые уже работают в театра или в музыкальных коллективах.

"У некоторых театров в регионах есть квота: они двоим могут дать, а остальным — нет, очень сложная вещь", — сказал Цискаридзе.