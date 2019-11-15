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Цискаридзе попросил Медведева вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры 

ТАСС 43 минуты назад
Цискаридзе попросил Медведева об отсрочке от армии
Фото: РИА Новости
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе предложил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры, прежде всего, для танцовщиков и музыкантов.
"Дело в том, что у нас некоторое время назад была отменена отсрочка от армии для деятелей культуры, для музыкантов, танцовщиков", — отметил Цискаридзе в пятницу на встрече деятелей культуры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Он добавил, что если "Мариинский театр и Большой еще как-то справляются с этой достаточно сложной проблемой", то во многих регионах ситуация никак не решается.
По словам танцовщика, призывникам достаточно сложно получить отсрочку.
"А есть музыканты, у которых "поставлены" руки, на которых государство потратило огромное количество денег, или танцовщики, — сказал Цискаридзе. — Это (служба в армии — прим. ТАСС), к сожалению, не очень совместимо с нашей профессией. Хотел обратить ваше внимание на это".
Танцовщик добавил, что отсрочка от армии значительно бы упростила ситуацию. При этом артист отметил, что речь идет не только о студентах творческих вузов, но и о молодых людях, которые уже работают в театра или в музыкальных коллективах.
"У некоторых театров в регионах есть квота: они двоим могут дать, а остальным — нет, очень сложная вещь", — сказал Цискаридзе.
"Надо посмотреть, как это все сгладить, — ответил премьер-министр. — Наверное, это можно попробовать отрегулировать какими-то совместными решениями по линии Министерства высшего образования, Министерства просвещения и Министерства обороны. Такое поручение прошу подготовить, я его подпишу".
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Теги:
Общество , Дмитрий Медведев , Николай Цискаридзе , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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