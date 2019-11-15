Упавшая в ноги Медведеву пенсионерка подверглась травле односельчан

«Есть те, кому горячая вода не нужна, у кого есть бани и деньги на котлы, меня костерят», — передает слова пенсионерки РИА «Новости».

Кадукина добавила, что другие односельчане хвалят ее за то, что рассказала о проблеме.

Во время визита Медведева в Алтайский край жительница села Санниково Татьяна Кадукина, стоя на коленях, пожаловалась премьер-министру, что уже три года живет без горячей воды, а местные власти ничего не делают. Пенсионерка призналась, что встала на колени перед председателем правительства не специально. По ее словам, охранники подставили ей подножку. После обращения пенсионерки к Медведеву следственные органы заинтересовались отсутствием горячей воды в алтайском селе, сообщает «Национальная служба новостей».