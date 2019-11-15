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В Минкультуры назвали условие успешного продвижения музеев России 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Названо условие успешного продвижения музеев России
Фото: РИА Новости
Повышение внутреннего и внешнего спроса на российские музеи, и, в первую очередь, музеи-заповедники, требует объединения их усилий и компетенций с туристической отраслью. Такое мнение высказала в пятницу статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на сессии "Музеи на брендовых маршрутах России" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
"В России минимум 50% внутреннего рынка, внутреннего туризма приходится на культурный туризм. И внешний, въездной туризм дает минимум 80% — это культурный туризм. В этом смысле музеи, которые сохраняют наше культурное наследие, являются главными не только культурными, но и туристскими институциями и дестинациями. Поэтому идея сделать проект "Музеи России на брендовых маршрутах", на мой взгляд, лежит на поверхности", — сказала Манилова.
Замминистра отметила, что туротрасли необходимы музеи с точки зрения формирования рынка и его привлекательности, тогда как для музеев-заповедников успешность в туризме синонимична успешности в музейной сфере.
"Вот почему эти интересы в случае с нашим музейным проектом абсолютно совпадают. Надо двигаться музеям вместе с профессиональным туристским бизнесом, без которого нашим музеям, в первую очередь, музеям-заповедникам, тоже очень сложно, потому что никто директоров этому не учил", — сказала она.
По ее мнению, объединение усилий обоих сообществ в рамках проекта поможет музеям правильно выстраивать логистику, формировать событийный календарь, рассчитывать и распределять туристские потоки, а также создавать новые бренды.
"Музей и его директор хранит очень важную часть общего культурного наследия страны. И мы как государство не просто заинтересованы, а обязаны добиться того, что бы это наследие не только сохранялось, но и популяризировалось", — сказала Манилова.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема — "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации".
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Теги:
Общество , Алла Манилова , Минкультуры , ИТАР-ТАСС
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