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Умер журналист Сергей Горбунов 

Газета.Ru 44 минуты назад
Умер журналист Сергей Горбунов
Фото: РИА Новости
Журналист Сергей Горбунов, один из создателей российской агентской журналистики, скончался в Москве в 63 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Горбунов 20 лет проработал в РИА Новости, где наладил работу информационной службы. В 2006 году он был назначен на должность заместителя генерального директора.
По инициативе Горбунова в структуре агентства была создана Дирекция специальных проектов, занимавшаяся укреплением отношений с международными форумами и организациями, связями с регионами России.
Причина смерти журналиста не сообщается.
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Теги:
Общество , Сергей Горбунов , РИА Новости , Москва
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