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Упростить развод: Госдума предложила изменения в Семейный кодекс 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Упростить развод: Госдума захотела изменить Семейный кодекс
Фото: РИА Новости
В Госдуму внесен законопроект об упрощенном разделе имущества супругов при разводе. В частности, документом предусматривается закрепление в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов. Ранее сообщалось, что в Италии открываются приюты для разведенных мужчин, ставших банкротами.
В России могут ввести новые законодательные нормы упрощенного раздела имущества супругов при разводе — соответствующий законопроект внесли на рассмотрение председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.
В частности, документом предусматривается закрепление в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов — доходы каждого из супругов, пенсии, пособия, а также движимые и недвижимые вещи и любое другое нажитое супругами в период брака имущество, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, передает ФАН.
По словам Крашенинникова, сейчас имущество супругов рассматривают не как цельный имущественный комплекс, который включает в себя те или иные вещи, имущественные права и общие долги супругов, а как набор отдельных объектов. В итоге судами многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов, передает НСН.
«В случае спора между супругами, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в их общем имуществе раздел общего имущества супругов производится в судебном порядке», — также говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Днем ранее сообщалось, что в Италии открываются приюты для разведенных мужчин, ставших банкротами. Такие мужчины входят в категорию так называемых «новых бедных». Как известно, при разводе в Италии супруги нередко остаются банкротами.
По статистике, результатом 60% разводов становится то, что общее жилье переходит к супруге, с которой остаются дети.
Кроме того, в 94% случаев бывших мужей обязуют выплачивать алименты. При этом они должны делать это не только на ребенка, но и на бывшую жену.
По этой причине с участием волонтеров или христианских организаций в Италии открываются приюты. В этих учреждениях разведенные мужчины могут находиться максимум год.
Стоит отметить, что, если в начале 90-х в России играли порядка 1,3 млн свадеб в год, то спустя 28 лет, в 2018-м — 893 тысячи, об этом свидетельствуют данные Росстата. Зато снизилось и количество разводов. В 2018 году в России расторгли брак 583 942 пары, а в 2002-м — 853 647.
Официальных браков, зарегистрированных в Едином государственном реестра записей актов гражданского состояния, за этот период было заключено 578 тысяч. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 645 тысяч браков. С разводами ситуация такая: разводов было за восемь месяцев этого года 320 тысяч, за тот же период прошлого года — 403 тысячи.
Впрочем, официальная статистика не учитывает нюансы. Причем довольно значимые, считает семейный психолог, профессор Института дополнительного профессионального образования департамента труда и социальной защиты населения Москвы Андрей Зберовский. Не факт, что количество разводов становится меньше год от года.
Десятки тысяч супругов де-факто не живут вместе, но официально не разведены. Нередко — по причине низкого материального достатка.
В России, даже по официальным данным, за чертой бедности находятся порядка 21 млн человек, 14% населения.
«У некоторых банально нет денег заплатить 10 тысяч рублей — госпошлину за развод, а некоторые не хотят платить алименты или оформлять опеку, кому-то из супругов просто не хочется участвовать в юридических процедурах, вот поэтому и не оформляют развод», — говорит Зберовский, добавляя, что такая статистика никогда не может быть полной.
Впрочем, разводы даются дорого не только простым людям, но и звездам. Так, в начале нынешнего месяца сообщалось, что фронтмен группы Iron Maiden Брюс Дикинсон ушел от своей жены Пэдди после 29 лет брака год назад.
Пока супруги тянут с заявлением о разводе, однако известно, что в случае развода жене и матери троих детей музыканта достанется половина состояния Брюса Дикинсона, сейчас равного примерно $115 млн Ранее самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос лишился части денег после развода с его бывшей женой Маккензи Безос. Она получила четвертую часть его доли в компании — около 20 млн акций.
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Теги:
Общество , Статьи , Джефф Безос , Павел Крашенинников , Тамара Плетнева , Росстат , Amazon , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , Италия
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