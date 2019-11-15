В словах Собчак будут искать экстремизм

Слова Ксении Собчак об украинской принадлежности Крыма отправят на лингвистическую экспертизу. Об этом сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на представителя центрального аппарата «Партии ветеранов России».

Экспертизу проведет ГБУ «Московский исследовательский центр» по запросу прокуратуры Москвы.

Ранее председатель «Партии ветеранов России» Ильдар Резяпов направил в Генпрокуратуру обращение с требованием возбудить уголовное дело в отношении Собчак. Генпрокуратура, в свою очередь, переадресовала запрос в московскую прокуратуру.

5 сентября в эфире украинской радиостанции «Новое время» экс-кандидат в президенты России заявила, что лучший способ наладить отношения между двумя странами — передать Крым Украине. На вопрос о принадлежности Крыма Собчак ответила, что Россия присоединила Крым, нарушив международное право, и полуостров надо вернуть.