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В Минкульте посоветовали не заниматься ерундой и не спрашивать фигню 

Lenta.ru 2 часа назад
В пресс-службе министерства культуры России посоветовали «не заниматься ерундой» в ответ на просьбу прокомментировать слова главы ведомства Владимира Мединского о том, что россияне, не добавившие в закладки сайт «Культура.рф», не могут считаться культурными людьми. Об этом сообщает «Лента.ру».
Просьбу объяснить слова чиновника посчитали «какой-то фигней».
Мединский на первом заседании международного культурного форума в Санкт-Петербурге заявил:
«У кого до сих пор в закладках нет сайта "Культура.рф" — тот не может называть себя культурным человеком, по крайней мере в России».
Министр добавил, что «самую главную в стране и самую популярную из серьезных культурных площадок и ресурсов в интернете» посещают от 100 до 150 тысяч человек в день. После этих слов чиновника актеры Михаил Боярский, Василий Лановой и Иван Янковский признались, что ничего не знают о сайте «Культура.рф».
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По информации Росстата, численность населения России на январь 2019 года составила 146 миллионов человек. Посещаемость сайта «Культура.рф» таким образом составляет около 0,1 процента от населения России.
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Комментарии7 
Теги:
Общество , Видео , Василий Лановой , Михаил Боярский , Владимир Мединский , Иван Янковский , Минкультуры
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