В Минкульте назвали «фигней» просьбу про Мединского 

В пресс-службе министерства культуры посоветовали «не заниматься ерундой» и не спрашивать «какую-то фигню» в ответ на просьбу прокомментировать высказывание главы ведомства Владимира Мединского о сайте «Культура.рф».
Как сообщает «Лента.ру», в пресс-службе Минкульта отреагировали на запрос журналистов прокомментировать слова Мединского, который заявил, что люди, у которых в закладках нет сайта «Культура.рф», не могут называть себя культурными. Представители министерства попросили «не заниматься ерундой» и не спрашивать «какую-то фигню».
Мединский высказал тезис о сайте «Культура.рф» во время первого заседания международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Он назвал сайт «самой главной в стране и самой популярной из серьезных культурных площадок и ресурсов в интернете» и заявил, что его посещаемость составляет 100-150 тысяч человек в день. На это присутствующие на заседании актеры Михаил Боярский, Иван Янковский и Василий Лановой признались, что никогда не слышали об этом ресурсе.