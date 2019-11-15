Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер журналист Сергей Горбунов
Умер журналист Сергей Горбунов
Общество
Известный ученый выпил "Крота" и попал в реанимацию
Известный ученый выпил "Крота" и попал в реанимацию
Происшествия
Украина объяснила Коломойскому дружбу с Россией
Украина объяснила Коломойскому дружбу с Россией
Украина
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность
Шоу-бизнес

В Минкульте назвали «фигней» просьбу про Мединского 

Рамблер 13 минут назад
В пресс-службе министерства культуры посоветовали «не заниматься ерундой» и не спрашивать «какую-то фигню» в ответ на просьбу прокомментировать высказывание главы ведомства Владимира Мединского о сайте «Культура.рф».
Как сообщает «Лента.ру», в пресс-службе Минкульта отреагировали на запрос журналистов прокомментировать слова Мединского, который заявил, что люди, у которых в закладках нет сайта «Культура.рф», не могут называть себя культурными. Представители министерства попросили «не заниматься ерундой» и не спрашивать «какую-то фигню».
Мединский высказал тезис о сайте «Культура.рф» во время первого заседания международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Он назвал сайт «самой главной в стране и самой популярной из серьезных культурных площадок и ресурсов в интернете» и заявил, что его посещаемость составляет 100-150 тысяч человек в день. На это присутствующие на заседании актеры Михаил Боярский, Иван Янковский и Василий Лановой признались, что никогда не слышали об этом ресурсе.
Комментарии64 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Видео , Василий Лановой , Михаил Боярский , Владимир Мединский , Иван Янковский , Минкультуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер журналист Сергей Горбунов
Умер журналист Сергей Горбунов
Известный ученый выпил «Крота» и попал в реанимацию
Известный ученый выпил «Крота» и попал в реанимацию 36
Украина объяснила Коломойскому дружбу с Россией
Украина объяснила Коломойскому дружбу с Россией 241
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность
Бывшая жена Гуфа обосновала свою бисексуальность 25
Модернизация «страшного оружия Путина» утекла в сеть
Модернизация «страшного оружия Путина» утекла в сеть 28
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение