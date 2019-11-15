В Минкульте назвали «фигней» просьбу про Мединского

В пресс-службе министерства культуры посоветовали «не заниматься ерундой» и не спрашивать «какую-то фигню» в ответ на просьбу прокомментировать высказывание главы ведомства Владимира Мединского о сайте «Культура.рф».

Как сообщает «Лента.ру», в пресс-службе Минкульта отреагировали на запрос журналистов прокомментировать слова Мединского, который заявил, что люди, у которых в закладках нет сайта «Культура.рф», не могут называть себя культурными. Представители министерства попросили «не заниматься ерундой» и не спрашивать «какую-то фигню».