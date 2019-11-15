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В России предложили ввести новый праздник 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
В России предложили ввести новый праздник
Фото: РИА Новости
День работника высшего образования предложили учредить в России члены Лиги преподавателей высшей школы и представители экспертного сообщества в рамках проекта резолюции, составленной по материалам национальной конференции «Стратегические ориентиры развития высшей школы».
В проекте резолюции предлагается «инициировать учреждение профессионального праздничного дня работников высшего образования», а также «организовать работу горячей линии по вопросам нарушения прав ППС (профессорско-преподавательского состава) вузов», передает РИА «Новости».
В документе также прописаны рекомендации профильным министерствам.
«Министерству науки и высшего образования России: создать и реализовать национальную систему повышения квалификации преподавателей вузов, в рамках которой проводились бы курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации с использованием средств федерального и регионального бюджетов, привлекать представителей преподавательского профессионального сообщества к работе советов, рабочих и экспертных групп», — указано в проекте.
Общественная организация Лига преподавателей высшей школы — это отраслевое сообщество профессионалов в области высшего образования.
Экспертная деятельность лиги применяется в разработке предложений рабочих групп Госдумы и общественных советов ряда ведомств.
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Теги:
Общество , Образование , Госдума , РИА Новости
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