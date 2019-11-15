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Общество

В России может появиться новый праздник 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
В России может появиться новый праздник — День работника высшего образования. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время в Москве проходит конференция «Стратегические ориентиры развития высшей школы». По ее материалам членами Лиги преподавателей высшей школы и представителями экспертного сообщества был составлен проект резолюции.
В нем среди прочего Общероссийскому профсоюзу образования предложено инициировать учреждение Дня работника высшего образования.
Помимо этого, в проекте резолюции профсоюзу предложено организовать работу горячей линии по вопросам нарушения прав профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, а Министерству науки и высшего образования России — создать национальную систему повышения квалификации преподавателей вузов и реализовать ее.
В рамках этой системы предлагается проводить курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации преподавателей.
Лига преподавателей высшей школы — общественная организация, профессиональное объединение специалистов в области высшего образования.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Видео , Образование , Москва
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