В России может появиться новый праздник

России может появиться новый праздник — День работника высшего образования. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время в Москве проходит конференция «Стратегические ориентиры развития высшей школы». По ее материалам членами Лиги преподавателей высшей школы и представителями экспертного сообщества был составлен проект резолюции.

В нем среди прочего Общероссийскому профсоюзу образования предложено инициировать учреждение Дня работника высшего образования.

Помимо этого, в проекте резолюции профсоюзу предложено организовать работу горячей линии по вопросам нарушения прав профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, а Министерству науки и высшего образования России — создать национальную систему повышения квалификации преподавателей вузов и реализовать ее.

В рамках этой системы предлагается проводить курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации преподавателей.

Лига преподавателей высшей школы — общественная организация, профессиональное объединение специалистов в области высшего образования.