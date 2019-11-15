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Общество

Росстат уточнил, что будет с переписью 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Росстат уточнил, что будет с переписью
Фото: ТАСС
Глава Росстата Павел Малков рассказал, как будет проходить перепись населения в следующем году.
Как сообщает "Интерфакс", он подчеркнул, что перепись будет исключительно добровольной, никаких штрафных санкций за неучастие вводиться не будет. По его словам, было активное обсуждение обязательности участия в переписи. Однако эксперты пришли к выводу, что это может вызвать дополнительный негатив и отторжение.
"В итоге, взвесив все за и против, мы решили отказаться от такого подхода. Перепись — это сугубо добровольное мероприятие", — подчеркнул глава Росстата.
Также он сообщил, что в ходе переписи будут использоваться большие данные (big data), в первую очередь от мобильных операторов. Это позволит уточнить информацию, полученную по итогам основной переписи.
Павел Малков заверил, что использование планшетов при проведении переписи не угрожает персональным данным россиян. Он напомнил, что статистики работают исключительно с обезличенными данными, поэтому рисков утечки нет. Все данные будут потом опубликованы и доступны для работы экспертов и россиян.
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Теги:
Общество , Социология , Павел Малков , Росстат
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