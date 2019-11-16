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В мире

В Татарстане умерла онкобольная женщина, искавшая приемную семью для сына 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Умерла искавшая в «Прямом эфире» семью для сына
Фото: © ИА "Татар-информ"
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Айгуль, которая с 2014 года боролась с онкологическим заболеванием, в середине января приняла участие в передаче "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Женщина рассказала, что у неё уже четвёртая стадия заболевания, и она очень беспокоится за судьбу шестилетнего сына, которого воспитывает одна. Также отмечалось, в частности, что из-за необходимости серьёзного лечения она вместе с пожилой тетей вынуждена была переехать из района в Казань, где за съемное жильё отдавала практически всю пенсию.
К решению проблем 30-летней женщины подключились власти республики. Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Гузель Удачина позднее сообщила РИА Новости, что все жизненно важные вопросы, которые ставила Айгуль, решены: оказана финансовая помощь по оплате жилья, с помощью благотворителей оплачен детский сад для её сына, решён вопрос оплаты подготовительных курсов в школе для мальчика и его занятия в спортивной секции. По желанию Айгуль опека над ребёнком была оформлена на её тётю.
"Сегодня ночью ушла Айгуль Фазыйлова. У Айгуль была диагностирована четвертая стадия рака, но молодая женщина боролась до конца — ради сына. Мальчику всего 7 лет", — говорится в сообщении.
По информации хосписа, где Айгуль провела последнее время, в четверг по настоянию психолога ребенок побыл рядом с мамой и смог с ней попрощаться. Врачи и сотрудники хосписа также были рядом и делали все, чтобы облегчить последние часы жизни женщины.
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Теги:
Общество , Андрей Малахов , РИА Новости , Республика Татарстан
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