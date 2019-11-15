Пока вы спали: Налоговики будут забирать подарки детям

Кредиторы потребовали взыскать деньги с жен и детей должников

Федеральная налоговая служба через Верховный суд пытается взыскать задолженность с компании-банкрота «Альянс» и привлечь к субсидиарной ответственности гендиректора компании Вадима Самыловского, его жену и детей. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, Арбитражный суд Москвы признал, что «Альянс», исполняя госконтракты, использовала подконтрольные компании, чтобы не платить налоги и выводить деньги. После банкротства «Альянс» остался должен 311,7 млн рублей, основной кредитор — ФНС. При этом, в декабре 2017 года, уже после банкротства компании, Вадим Самыловский и его жена подарили своим сыновьям восемь объектов недвижимости и две машины.

Если Верховный суд разрешит забирать подарки у родных и знакомых должников по субсидиарной ответственности, то, вероятно, воспользоваться такой возможностью смогут все кредиторы, отмечает издание.

Путин назвал БРИКС «фактором стабильности»

Президент России заявил на саммите в Бразилии, что в этом году БРИКС обошел страны большой семерки по ВВП и по покупательной способности. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, на пресс-конференции по итогам саммита Владимир Путин объяснял, почему считает БРИКС организацией, способной на многое.

«БРИКС является фактором стабильности! Выступает за открытые рынки, против протекционизма! (…) В этом году БРИКС обошел «семерку» по ВВП и по покупательной способности!» — отметил он.

При этом в своем выступлении на саммите российский лидер предложил государствам БРИКС «присмотреться» к российским технологиям электронного документооборота, поисковым системам, антивирусным программам и выступил с инициативой запуска в рамках организации сети обмена данными для малого и среднего бизнеса.

Россияне взяли под контроль американскую базу в Сирии

Видеозапись высадки российских военнослужащих на покинутую американцами базу в районе населенного пункта Метрас на севере провинции Алеппо опубликовал телеканал «РЕН-ТВ».

На размещенных телеканалом кадрах видно приземление десантно-штурмовых вертолетов Ми-35, а также показана инфраструктура базы, в том числе оставленные американцами вещи и продукты.

По данным издания, США использовали эту площадку для снабжения своих баз и спешно покинули ее территорию 13 ноября. Российские военные намерены в ближайшее время на месте аэродрома создать центр выдачи гуманитарной помощи.

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских военных самолетов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в письме министру обороны Египта Мухаммеду Заки, которое есть в распоряжении редакции, госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны США Марк Эспер призвали Каир отменить сделку по покупке российских военных самолетов Су-35.

В РФ предложили единые нормы перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс с предложением дать возможность владельцам животных, превышающих допустимый вес, доплатить за их перевозку в салоне. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, авторы инициативы предлагают внести поправки в пункт 143 главы 11 ФАП «Особенности перевозки некоторых категорий багажа», установить правила перевозки домашних животных в самолетах, общие для всех авиакомпаний, и позволить пассажиру доплатить за минимальный перевес животного в 1–2 кг, чтобы взять его в салон.

По мнению авторов инициативы, это повысит лояльность к авиаперевозчикам и позволит избежать неприятных ситуаций.