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КС России разрешил верующим молиться дома 

Газета.Ru 1 час назад
Верующим разрешили молиться дома
Фото: РИА Новости
Конституционный суд принял решение, согласно которому верующие могут предоставлять религиозным организациям свои дома для проведения богослужений. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что теперь верующим еще можно устраивать в своих домах религиозные обряды и церемонии.
"Мы обратили внимание суда на то, что последние 3–4 года развивается практика запрета богослужений в частных домах и квартирах. Такого даже в Советском Союзе не было, тем более под предлогом нецелевого использования земли, — прокомментировал экс-член Совета по правам человека при президенте Илья Шаблинский, который представлял в Конституционном суде заключение СПЧ.
При этом он считает, что такой запрет относится к "злонамеренной абсурдизации законодательства", которая имеет связь с "общим ужесточением политического режима в отношении различных меньшинств, в том числе религиозных".
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Теги:
Общество , Илья Шаблинский , Демьян Кудрявцев , Совет по правам человека , Ведомости
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