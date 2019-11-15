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Политика

Кредиторы начали взыскивать деньги с жен и детей должников 

Ura.Ru 23 минуты назад
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Фото: ТАСС
Кредиторы нашли новый метод взыскивать деньги с банкротов, привлекая к ответственности членов их семей. До сих пор такой практики в России не было, однако новые решения Верховного суда (ВС) могут изменить ситуацию.
Так, на этой неделе в ВС попали сразу два подобных дела по жалобам кредиторов юрлиц-банкротов. В первом случае дочерняя компания «Роснефти» пытается привлечь к ответственности на 273,5 млн рублей наследников умершего заместителя директора компании-должника Михаила Шефера, который подозревался в краже нефтепродуктов. Уточняется, что компания ограничила свои претензии к родственникам погибшего размером их наследства. «В трех инстанциях кредитор проиграл — но ВС счел дело заслуживающим рассмотрения», — уточняет газета «Коммерсант».
Во втором деле Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет получить 311,7 млн рублей с руководителя обанкротившегося ООО «Альянс» Вадима Самыловских, его жены и детей. Так, супруга ответчика владела несколькими юрлицами, помогавшими минимизировать налогообложение «Альянса», что и было раскрыто ФНС. Претензии к детям Самыловских касаются подарков родителей, которые сыновья получили уже после банкротства компании. Речь идет о восьми объектах недвижимости и двух автомобилях, которые, по мнению налоговиков, были куплены с помощью выведенных активов.
Заседания по обоим делам назначены на декабрь. Юристы отмечают, что раньше субсидарная ответственность не распространялась на наследников умерших и семьи живых должников, однако, если ВС примет решения в пользу кредиторов, судебная практика в стране может поменяться.
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Федеральная налоговая служба , Роснефть , Газета "Коммерсантъ"
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