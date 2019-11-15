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Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах 

РИА Новости 34 минуты назад
Утверждения Малышевой разнесли в пух и прах
Фото: ТАСС
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Малышева и ее коллега Андрей Продеус обсуждали эффективность ряда анализов в эфире передачи "Жить здорово". При этом они назвали бесполезными такие исследования, как тест на антитела к хеликобактер пилори, на дисбактериоз и на вирус Эпштейна — Барра (герпесвирус).
"Диагностика на любой вирус является полезной. Потому что в мире скрытые вирусы и инфекции являются правилом, а то, что они вызывают болезни — это исключения", — заявил Зуев.
В качестве примера профессор привел вирус герпеса, которым, по его словам, все люди заражаются еще в детстве. "Некоторые люди никогда не испытывают эти лихорадки, например, вокруг губ, а для некоторых это частая проблема. То есть, заниматься диагностикой или нет — это решается чисто в индивидуальном плане", — указал он.
Исходя из этого, утверждение, что проходить какой-либо из указанных тестов не нужно, будет неправильным, отметил Зуев. "Но, если возникает какая-то патология с тем же герпесом, то пройти диагностику следует", — заключил специалист.
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Теги:
Общество , Елена Малышева , Виктор Зуев
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