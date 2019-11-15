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Утверждения Малышевой разнесли в пух и прах 

Рамблер 24 минуты назад
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев поспорил с телеведущей Еленой Малышевой из-за ее слов о бессмысленности некоторых анализов, назвав любую диагностику полезной. Об этом сообщает НСН.
Как сообщал «Рамблер», ранее в программе «Жить здорово!» Малышева назвала анализ на антитела к хеликобактер пилори (вызывает гастрит, язву, рак желудка) бессмысленным, так как он не показывает, существует ли активная инфекция. Также в программе раскритиковали анализы на дисбактериоз (такого диагноза не существует) и на вирус Эпштейна — Барра (герпесвирус, есть у 95 процентов взрослых людей).
Малышева рассказала, что на эти анализы люди тратят от 800 до 1500 рублей.
«Диагностика на любой вирус является полезной. Потому что в мире скрытые вирусы и инфекции являются правилом, а то, что они вызывают болезни это исключения», — возразил Малышевой Зуев.
Он подтвердил, что большинство людей на Земле заражается вирусом герпеса еще в детстве и проносит его через всю жизнь. При этом некоторые люди никогда не сталкиваются с его проявлениями, а для других воспаления вокруг губ становятся проблемой.
«То есть, заниматься диагностикой или нет — это решается чисто в индивидуальном плане. Поэтому сказать, что это совсем не нужно делать — будет не правильно», — подчеркнул вирусолог.
При этом он согласился, что брать за правило сдачу этого анализа не стоит.
Комментарии15 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Видео , Елена Малышева , Виктор Зуев
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