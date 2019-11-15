Утверждения Малышевой разнесли в пух и прах

Как сообщал «Рамблер», ранее в программе «Жить здорово!» Малышева назвала анализ на антитела к хеликобактер пилори (вызывает гастрит, язву, рак желудка) бессмысленным, так как он не показывает, существует ли активная инфекция. Также в программе раскритиковали анализы на дисбактериоз (такого диагноза не существует) и на вирус Эпштейна — Барра (герпесвирус, есть у 95 процентов взрослых людей).

Малышева рассказала, что на эти анализы люди тратят от 800 до 1500 рублей.

«Диагностика на любой вирус является полезной. Потому что в мире скрытые вирусы и инфекции являются правилом, а то, что они вызывают болезни это исключения», — возразил Малышевой Зуев.

Он подтвердил, что большинство людей на Земле заражается вирусом герпеса еще в детстве и проносит его через всю жизнь. При этом некоторые люди никогда не сталкиваются с его проявлениями, а для других воспаления вокруг губ становятся проблемой.

«То есть, заниматься диагностикой или нет — это решается чисто в индивидуальном плане. Поэтому сказать, что это совсем не нужно делать — будет не правильно», — подчеркнул вирусолог.

При этом он согласился, что брать за правило сдачу этого анализа не стоит.