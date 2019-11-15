Девятилетний мальчик станет бакалавром

Девятилетний Лоран Симонс из Бельгии в декабре станет бакалавром по специальности электротехника.

Склонность ребенка к быстрому обучению заметили его бабушка и дедушка. Свои уникальные способности он начал показывать в школе. Учителя давали мальчику тесты уровней разных классов. К их удивлению ребенок справлялся со всеми заданиями на отлично.

Сейчас Симонс изучает электротехнику в Технологическом университете Эйндховена. Руководство вуза поддерживает мальчика и разрешило ему составить специальное расписание.

После бакалавриата Симонс планирует получить докторскую степень по электротехнике и изучать медицину. Мальчику предлагают обучение ведущие университеты со всего мира.

Несмотря на выдающиеся способности ребенка, его родители хотят, чтобы Лоран успевал отдыхать и наслаждался жизнью. Он любит играть со своей собакой и проводит свободное время за играми на телефоне, сообщает CNN.