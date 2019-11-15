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Девятилетний мальчик станет бакалавром 

Вечерняя Москва + ещё 4 50 минут назад
Девятилетний мальчик станет бакалавром
Фото: Tobias Damm/University of Bonn
Девятилетний Лоран Симонс из Бельгии в декабре станет бакалавром по специальности электротехника.
Склонность ребенка к быстрому обучению заметили его бабушка и дедушка. Свои уникальные способности он начал показывать в школе. Учителя давали мальчику тесты уровней разных классов. К их удивлению ребенок справлялся со всеми заданиями на отлично.
Сейчас Симонс изучает электротехнику в Технологическом университете Эйндховена. Руководство вуза поддерживает мальчика и разрешило ему составить специальное расписание.
После бакалавриата Симонс планирует получить докторскую степень по электротехнике и изучать медицину. Мальчику предлагают обучение ведущие университеты со всего мира.
Несмотря на выдающиеся способности ребенка, его родители хотят, чтобы Лоран успевал отдыхать и наслаждался жизнью. Он любит играть со своей собакой и проводит свободное время за играми на телефоне, сообщает CNN.
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Теги:
Общество , CNN , Бельгия
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