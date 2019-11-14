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Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
Фото: РИА Новости
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций с высшим медицинским или фармацевтическим образованием в России составляет 79 тысяч рублей, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели, при отсутствии отраслевой оплаты труда. Этот тренд был взят c середины 2000-х годов, сейчас мы видим, что необходим возврат к отраслевой системе. В стране средний показатель зарплаты у врача 79 тысяч рублей, с 2014 года мы пытаемся рекомендовать правильную структуру заработной платы, потому что гарантированная часть, то есть оклад не должен быть менее 55%", — сказала Скворцова.
По ее словам, сейчас есть поручение президента о том, чтобы министерство труда внесло изменения в трудовой кодекс и передало Минздраву полномочия правительства определять необходимость создания отраслевых систем.
В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысяч рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
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Теги:
Общество , Вероника Скворцова , Росстат , Минздрав РФ , Минтруд
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