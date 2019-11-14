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Устроившего бойню в Забайкалье поддержали деньгами 

Рамблер + ещё 2 54 минуты назад
Россияне собрали 700 тысяч рублей семье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье. Об этом рассказал его отец Салим Шамсутдинов, передает Ura.ru.
Он сообщил, что потратит сумму на две поездки в Читу, где находится сын, и одну в Москву для встречи с адвокатом.
Шамсутдинов-старший сказал, что по состоянию здоровья не может ездить один, поэтому часть денег уйдет на сопровождающих. Кроме того, отец планирует собрать сыну посылку со сладостями к Новому году.
Сбор средств в поддержку Шамсутдинова объявили жители Тюменской области. Они также опубликовали петицию, в которой призвали СК РФ и Минобороны «бороться с беспределом в армии». Авторы петиции считают, что Шамсутдинов пошел на преступление из-за неуставных отношений в армии.
Как ранее сообщал «Рамблер», 25 октября в войсковой части 54160 в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула, 8 человек погибли, двое получили ранения. Военный следственный отдел СК РФ по Дровянинскому горизонту возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более человек». По данным РБК, комиссия Минобороны установила, что Шамсутдинов имел личный конфликт с одним из офицеров воинской части. При этом информация о насилии в отношении рядового не подтвердилась.
Комментарии94 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Криминал , Министерство обороны , СКР , РИА Ura.ru , Москва , Чита
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