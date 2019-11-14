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Общество

Права Брежнева продали за 1,5 миллиона рублей 

Lenta.ru + ещё 2 52 минуты назад
Права Брежнева продали за 1,5 миллиона рублей
Фото: РИА Новости
Водительские права бывшего советского лидера Леонида Брежнева продали за 1,55 тысяч рублей. Информация об окончательной цене лота размещена на сайте аукционного дома «Литфонд».
Также в комплекте шел талон предупреждений, отметки о нарушениях водителя на нем отсутствуют. Оба документа представляют собой «уникальные материалы музейного уровня», сообщает аукционный дом.
Отмечается, что удостоверение давало право генеральному секретарю ЦК КПСС на управление транспортом любого вида. Права были выданы в 1976 году, однако сохранились «в отличном состоянии», та как были заламинированы. В описании также отмечено, что это был «шуточный подарок» от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова.
О том, кто стал обладателем лота, не сообщается.
Ранее сообщалось, что водительские права Брежнева выставлены на торги и оценены в 1,4-1,5 миллиона рублей.
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Теги:
Общество , Леонид Брежнев , МВД , КПСС
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