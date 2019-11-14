В Крыму впервые протестировали двухэтажный поезд

В дальнейшем современный состав, который обязательно понравится пассажирам, будет использоваться для перевозок по Крымскому мосту.

Поезд с двухэтажными вагонами впервые проехал по железной дороге из Севастополя Симферополь . Тестовая поездка состава, который будет использоваться для перевозок пассажиров по Крымскому мосту, прошла успешно.

Как пояснил ТАСС источник в правительственных кругах полуострова, раньше там использовались только обычные советские вагоны, хотя и отремонтированные, с немного улучшенной планировкой. Поэтому новые комфортабельные двухэтажные обязательно понравятся пассажирам.

Тестирование состава прошло на железной дороге между Симферополем и Севастополем. На участке от Мекензиевых гор до пункта назначения пути проходят через шесть тоннелей, длиной от 125 до 507 метров.

Первый поезд в Крым по новому мосту отправится 23 декабря по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь. За ним, 24 декабря, поедет поезд из Москвы в Симферополь.