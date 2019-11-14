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Армия

В Крыму впервые протестировали двухэтажный поезд 

ТК «Звезда» 3 часа назад
В Крыму впервые протестировали двухэтажный поезд
Фото: ТК «Звезда»
В дальнейшем современный состав, который обязательно понравится пассажирам, будет использоваться для перевозок по Крымскому мосту.
Поезд с двухэтажными вагонами впервые проехал по железной дороге из Севастополя в Симферополь. Тестовая поездка состава, который будет использоваться для перевозок пассажиров по Крымскому мосту, прошла успешно.
Как пояснил ТАСС источник в правительственных кругах полуострова, раньше там использовались только обычные советские вагоны, хотя и отремонтированные, с немного улучшенной планировкой. Поэтому новые комфортабельные двухэтажные обязательно понравятся пассажирам.
Тестирование состава прошло на железной дороге между Симферополем и Севастополем. На участке от Мекензиевых гор до пункта назначения пути проходят через шесть тоннелей, длиной от 125 до 507 метров.
Первый поезд в Крым по новому мосту отправится 23 декабря по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь. За ним, 24 декабря, поедет поезд из Москвы в Симферополь.
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Теги:
Общество , ИТАР-ТАСС , Республика Крым , Севастополь , Симферополь
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