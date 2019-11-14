Панин ответил на угрозы лишения родительских прав

Панин предположил, что сподвигло Милонова «высосать» скандал вокруг его дочери

Актёр рассказал НСН, зачем эпатировал публику очередным скандальным видео с участием 12-летней дочери.

В эфире НСН актёр отказался воспринимать всерьёз угрозу лишения родительских прав из-за ролика. Он назвал это абсурдом.

«На каком основании? Это из области абсурда, фантастики! Я десять лет судился за своего ребёнка, положил пол-жизни, чтобы найти свою дочь. Вопрос о лишении родительских прав столь же абсурден, как и моё пребывание на Марсе. Если люди, пытающиеся высосать скандал из пальца, настолько глупы, нам нечего ответить», — заявил Панин.

Он пояснил, что ролик, заинтересовавший общественность и депутата, был инсценировкой. По его словам, ему с дочерью стало интересно, поведутся ли люди на такую видеозапись.

«Моя дочь — актриса. Она ходит в театральную студию — театр Луны. И я актёр. Вот такая мы нестандартная семейка. Мы сидели, пили чай. Наткнулись на очередную гадость про нас в интернете, где всё высосано из пальца. И подумали — до чего дойдёт наша пресса, до какого маразма? Неужели, если мы снимем такой ролик, они это будут обсуждать? Будут. На настоящие проблемы всем наплевать. Мы абсолютно не переживаем по этому поводу. Ничего, кроме истерического смеха у нас это не вызывает. Единственно, что мне заблокировали очередную страницу в Instagram», — рассказал Панин.

Добавим, помимо проверки в отношении актёра Милонов призвал лишить его всех наград, если подтвердится его жестокое обращение с ребёнком. На это Панин ответил, что с радостью обойдётся без государственных наград.

«А наград государственных они меня могут лишить. Я с удовольствием! Я счастлив, если меня лишат наград от этого государства», — заключил актёр.

Напомним, Алексей Панин имеет Государственную премию РФ, которая даётся за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за выдающиеся производственные результаты. Актёр часто нелестно отзывается о жителях России, в частности, он называл их «злобными уродцами» и «недоумками». Кроме того, артист неоднократно высказывался о своей эмиграции в США.