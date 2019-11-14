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Оружие

Подстаканники и интерьер поездов в Крым будут сделаны в особом стиле 

РИА Новости 1 час назад
Стало известно об особом интерьере поездов в Крым
Фото: РИА Новости
Российская компания "Гранд Сервис Экспресс", которая будет заниматься железнодорожными перевозками пассажиров по мосту в Крым с его открытием и обратно, планирует в поездах между полуостровом и материковой Россией подстаканники и внутренний интерьер в особом стиле, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Ганов.
Продажи билетов на первые два маршрута открылись 8 ноября. Первый поезд с фирменным названием "Таврия" в Крым поедет из Санкт-Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь, из Москвы — 24 декабря — до Симферополя.
"Мы как раз готовимся к этому делу. Мы же, конечно, должны отличаться от всего, что есть. И они (подстаканники и интерьер — ред.) будут, естественно, забрендированы. Уже есть брендбук, фирменный стиль, уже по нему будет оформлено внутреннее пространство вагонов", — сообщил Ганов в четверг на встрече с журналистами.
Он рассказал, что в поездах также будет развлекательно-информационная система для пассажиров.
Составы, которые будут курсировать в Крым, называются "Таврия". Первый поезд с вагонами купе и плацкарт в Крым поедет из Петербурга 23 декабря и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14.00 мск. Первая "Таврия" из Москвы с купе и СВ отправится до Симферополя 24 декабря с Казанского вокзала в 23.45 мск.
Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 3500 рублей, в купе — от 3906 рублей.
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Теги:
Общество , Александр Ганов , РИА Новости , Республика Крым , Санкт-Петербург , Севастополь
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