Познер назвал повлиявшую на его мировоззрение книгу

Телеведущий Первого канала Владимир Познер рассказал, что на его мировоззрение в первую очередь повлиял Александр Дюма и его роман «Три мушкетера». Его слова приводятся на сайте «Познер Online».

По словам Познера, Дюма был первым человеком, который оказал на него значительное влияние — журналисту тогда было пять лет, книгу ему зачитывали вслух.

«"Три мушкетера" сыграли огромную роль в моем мировоззрении», — подчеркнул ведущий.

Познер — советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер» на Первом канале, которая выходит с 2008 года. Популярность у советских телезрителей журналист приобрел после проведения телемостов СССР — США. В 2012 году несколько месяцев был одним из ведущих передачи «Парфенов и Познер» на телеканале «Дождь».