В РФ задумались об усилении контроля над оружием

В Госдуме предложили пристальнее следить за владельцами оружия

Низкая возрастная планка для покупки оружия — возможно, не главная причина трагедий вроде благовещенской, есть и другие, не менее важные, заявил газете ВЗГЛЯД Анатолий Выборный , член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Утром 14 ноября студент одного из колледжей в Благовещенске открыл стрельбу по сокурсникам. В результате один из них погиб, трое пострадали, сам стрелок покончил с собой. По данным СКР, помповое ружье Иж-81, из которого стрелял 19-летний студент, было зарегистрировано на него.

«У нас в последние годы, и это касается не только России, подрастающее поколение стало поздно взрослеть. Тело выросло, а психика еще нет. Старшее поколение понимало всю степень ответственности с более раннего возраста. Сегодня так получилось, что мы чрезмерно опекаем детей, и когда наступает момент их совершеннолетия… Казалось бы, все в порядке, но на самом деле это не так. Позднее психологическое взросление, это одна из причин», — заявил Выборный.

Депутат добавил, что должна быть единая база данных и с системой здравоохранения, и с органами правопорядка на предмет наличия судимости и на предмет наличия каких-то психических и других заболеваний

«В любой момент человек может встать на учет у психиатра, оказаться на контроле у нарколога — и мы будем знать, что у него на руках есть оружие. Как только человек попадает в эту базу данных, тут же автоматически должен подниматься вопрос временного приостановления разрешения на оружие до полного выздоровления. Если есть причастность к тяжким преступлениям против личности, общества, государства, то здесь, конечно, лишение лицензии. Стоит ли поднимать планку возраста для покупки или решать этот вопрос по-другому, я пока не готов сказать. Это очень непростой вопрос, и пока окончательного мнения на этот счет нет, потому что здесь очень много составляющих», — сказал Выборный.

Сейчас в России оружие можно купить с 18 лет. Для этого нужно получить медицинскую справку, приобрести сейф для хранения и получить разрешение на хранение и ношение. При этом купленное для самообороны оружие носить с собой нельзя — оно должно находиться исключительно дома в сейфе.