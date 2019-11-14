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Мединский сравнил историка-расчленителя Соколова с Джокером 

Lenta.ru + ещё 14 41 минуту назад
«Если нравится „Джокер“, почему не нравится Соколов?»
Фото: РИА Новости
Министр культуры России Владимир Мединский сравнил ажиотаж вокруг истории бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, с ажиотажем вокруг фильма Тодда Филлипса «Джокер». Об этом сообщает РИА Новости.
«Раньше все спрашивали про "Джокера", теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?» — поинтересовался Мединский.
Ранее министр раскритиковал картину об Артуре Флеке. Глава Минкульта подчеркнул, что не считает правильным высказывать личное мнение о произведениях культуры, однако эта картина вызвала у него негативные эмоции. Он признался, что другие «марвеловские комиксы», которые он смотрел «минут по десять», не вызывали такого отторжения, как «Джокер».
Историка Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные женские руки. Мужчину в неадекватном состоянии и с переохлаждением отвезли в больницу. Позже он раскаялся и признался, что состоял в отношениях со своей бывшей студенткой Анастасией Ещенко и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. 11 ноября суд арестовал Соколова на два месяца.
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Теги:
Общество , Тодд Филлипс , Владимир Мединский , Олег Соколов , Минкультуры
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