Россиян предупредили о ситуации в Венеции

МЧС обратилось к россиянам

Представители МЧС России предупредили граждан страны о введении на территории Венеции режима чрезвычайной ситуации в связи с наводнением. Обращение спасателей опубликовано на официальной странице ведомства в Twitter.

По данным РИА Новости, уровень воды в Венеции достиг отметки в 187 сантиметров. Это второй показатель в истории города после 194 сантиметров в 1966 году. Отмечается, что наводнение в 2019 году произошло из-за долгих проливных дождей. Мэр города Луиджи Бругнаро предположил, что катаклизм наступил в результате изменений климата.

«Италия — в городе Венеция объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с наводнением; сильный порывистый ветер; обильные осадки; повреждения инфраструктуры», — говорится в сообщении МЧС.

В июне, как ранее сообщал «Рамблер», в России произошло одно из сильнейших наводнений за последнее время. В конце июня на фоне сильных дождей в Иркутской области начались паводки. В городе Тулун вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, в итоге были затоплены примерно 900 домов, в которых живет около 1700 человек (всего в городе 41 тысяча жителей). Всего в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. В результате паводков погибли 25 человек, более 38 тысяч пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести.