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Общество

В России супруги при разводе будут делить имущество по новым правилам 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 14 ноября 2019
В России будут по-новому делить имущество при разводе
Фото: РИА Новости
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов. Согласно документу, при разводе делить имущество граждан будут в рамках одного судебного разбирательства.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас имущество супругов рассматривается не как цельный имущественный комплекс, включающий в себя вещи, имущественные права, долги супругов. В связи с этим супруги сначала делят недвижимость, затем деньги и так далее. Сейчас же предлагается делить все сразу.
Документ предлагает рассматривать имущество супругов, как совокупность всех активов и пассивов, нажитых во время брака. При этом если какая-то сделка была совершена без согласия одного из супругов, то его доля в имуществе может быть уменьшена, пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, выдвинута и еще одна инициатива при разводе супругов, которая касается детей. Родителю будет грозить наказание, если он запретит ребенку видеться с другим родителем или родственниками.
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Теги:
Общество , Госдума , Парламентская газета , ФедералПресс
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