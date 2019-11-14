Россияне отремонтировали аварийный дом скотчем

Россияне отреставрировали аварийный дом скотчем

По данным портала URA, трещины заклеили скотчем, наиболее поврежденные места постройки укрепили подпорками.

Как стало известно, дом, о котором идет речь, был построен в середине прошлого столетия. Однако капитальный ремонт здания запланировали лишь на 2044 году. По словам местных жителей, постройка уже сегодня находится в аварийном состоянии. Первые трещины появились еще около четырех лет назад. Сегодня, как отметила жительница Сухого Лога, ширина многих повреждений превышает отметку в 3 сантиметра. Жители дома неоднократно обращались в обслуживающую компанию и городскую администрацию с просьбами отреставрировать здание. В этом году в углу дома выпал кусок стены. Там, как рассказали жильцы, дыру заложили кирпичами, а менее серьезные разрушения просто заклеили липкой лентой. При этом официально постройку так и не признали аварийной.

О ситуации доложили и градоначальнику. По словам мэра города Сухой Лог, уполномоченные лица уже осмотрели здание, укрепили его подпорками. Весной будущего года планируется усилить фундамент здания. Мэр также отметил, что если после вышеупомянутых работ конструкция продолжит разваливаться, ее признают аварийной, а жители дома получат новое безопасное жилье. Не исключено также, что постройку досрочно капитально отремонтируют.