Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян предупредили о температурных контрастах
Россиян предупредили о температурных контрастах
Погода
Джигарханян попал в реанимацию
Джигарханян попал в реанимацию
Общество
"Если нравится "Джокер", почему не нравится Соколов?"
"Если нравится "Джокер", почему не нравится Соколов?"
Общество
Отказ Турции от С-400: Эрдоган сделал заявление
Отказ Турции от С-400: Эрдоган сделал заявление
Оружие

Россияне отреставрировали аварийный дом скотчем 

Версия + ещё 2 2 часа назад
Россияне отремонтировали аварийный дом скотчем
Фото: ТАСС
По данным портала URA, трещины заклеили скотчем, наиболее поврежденные места постройки укрепили подпорками.
Как стало известно, дом, о котором идет речь, был построен в середине прошлого столетия. Однако капитальный ремонт здания запланировали лишь на 2044 году. По словам местных жителей, постройка уже сегодня находится в аварийном состоянии. Первые трещины появились еще около четырех лет назад. Сегодня, как отметила жительница Сухого Лога, ширина многих повреждений превышает отметку в 3 сантиметра. Жители дома неоднократно обращались в обслуживающую компанию и городскую администрацию с просьбами отреставрировать здание. В этом году в углу дома выпал кусок стены. Там, как рассказали жильцы, дыру заложили кирпичами, а менее серьезные разрушения просто заклеили липкой лентой. При этом официально постройку так и не признали аварийной.
О ситуации доложили и градоначальнику. По словам мэра города Сухой Лог, уполномоченные лица уже осмотрели здание, укрепили его подпорками. Весной будущего года планируется усилить фундамент здания. Мэр также отметил, что если после вышеупомянутых работ конструкция продолжит разваливаться, ее признают аварийной, а жители дома получат новое безопасное жилье. Не исключено также, что постройку досрочно капитально отремонтируют.
Ранее в ноябре стало известно, что в Министерстве строительства рассматривают возможность ремонта ветхих домов с износом более 70 процентов за счет граждан. Позже в ведомстве уточнили, что данная инициатива не приведет к увеличению размера квартплаты.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
Версия: последние новости
«Возрождение исторических усадеб» - Шесть подмосковных усадеб могут быть восстановлены «Возрождение исторических усадеб» - Шесть подмосковных усадеб могут быть восстановлены «Во входе отказано» - В Москве скончался легендарный клубный промоутер Паша Фейсконтроль «Во входе отказано» - В Москве скончался легендарный клубный промоутер Паша Фейсконтроль В Минздраве прокомментировали попадание России в десятку самых пьющих стран В Минздраве прокомментировали попадание России в десятку самых пьющих стран
Комментарии 
Теги:
Общество , Минстрой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о температурных контрастах
Россиян предупредили о температурных контрастах
Джигарханян попал в реанимацию
Джигарханян попал в реанимацию 3
«Если нравится „Джокер“, почему не нравится Соколов?»
«Если нравится „Джокер“, почему не нравится Соколов?» 23
Отказ Турции от С-400: Эрдоган сделал заявление
Отказ Турции от С-400: Эрдоган сделал заявление 80
Перевозчик уточнил стоимость билетов на поезд в Крым
Перевозчик уточнил стоимость билетов на поезд в Крым 7
Видео
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение