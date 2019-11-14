Вставшая на колени перед Медведевым женщина рассказала об унижении 

Охранники Дмитрия Медведева унизили алтайскую пенсионерку, упавшую перед премьер-министром на колени. Об этом «Московскому комсомольцу» заявила она сама.
На днях, как сообщал «Рамблер», Медведев побывал в селе Санниково в Алтайском крае с рабочим визитом. Там он среди прочего встретился с местными жителями. В ходе встречи одна из них, пенсионерка Татьяна Кадукина, встала перед премьером на колени.
Сама Кадукина заявила «Московскому комсомольцу», что на коленях перед Медведевым оказалась не специально, а потому что его охранники поставили ей подножку, когда она «пробегала». Более того, женщина выразила уверенность, что целью «силовиков» было сильно ее унизить.
«Если бы не случилось падение, я бы, если честно, встала бы перед ним на колени», — добавила она.
По словам Кадукиной, она на протяжении уже трех лет живет без горячей воды в многоэтажном доме, а виноваты в этом главы района, сельского совета и ресурсоснабжающей компании. Всех их женщина призвала наказать.
Пенсионерка упомянула, что после общения с Медведевым на эту тему ее проблемой занялся губернатор края Виктор Томенко.