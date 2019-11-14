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Вставшая на колени перед Медведевым женщина рассказала об унижении 

Рамблер + ещё 15 49 минут назад
Вставшая на колени перед Медведевым женщина рассказала об унижении
Фото: кадр из видео
Охранники Дмитрия Медведева унизили алтайскую пенсионерку, упавшую перед премьер-министром на колени. Об этом «Московскому комсомольцу» заявила она сама.
На днях, как сообщал «Рамблер», Медведев побывал в селе Санниково в Алтайском крае с рабочим визитом. Там он среди прочего встретился с местными жителями. В ходе встречи одна из них, пенсионерка Татьяна Кадукина, встала перед премьером на колени.
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Сама Кадукина заявила «Московскому комсомольцу», что на коленях перед Медведевым оказалась не специально, а потому что его охранники поставили ей подножку, когда она «пробегала». Более того, женщина выразила уверенность, что целью «силовиков» было сильно ее унизить.
«Если бы не случилось падение, я бы, если честно, встала бы перед ним на колени», — добавила она.
По словам Кадукиной, она на протяжении уже трех лет живет без горячей воды в многоэтажном доме, а виноваты в этом главы района, сельского совета и ресурсоснабжающей компании. Всех их женщина призвала наказать.
Пенсионерка упомянула, что после общения с Медведевым на эту тему ее проблемой занялся губернатор края Виктор Томенко.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Виктор Томенко , Московский комсомолец
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