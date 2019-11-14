Кончаловский рассказал об «отставании» России от США

Кончаловский заявил об отставании России от США

По мнению Кончаловского, сейчас происходит «закат Европы», но к России он не относится благодаря отставанию от США. России удалось сохранить традиции, пришедшие из Европы, считает режиссер.

«Мы слишком сильно хотим догнать и перегнать Америку. Слава богу, что мы отстали и никак не можем этого сделать. <…> Поскольку мы отстали, в хорошем смысле этого слова, именно мы сейчас сохраняем европейские ценности, которые очень успешно разрушают на Западе», — заявил Кончаловский.

Он выразил надежду, что культуры Индии, Китая, стран Латин­ской Америки, исламские культуры продолжат свою жизнь. По мнению режиссера, в ближайшие 10-15 лет может начаться наплыв европейцев в Россию.

«Европейцы будут приезжать в Санкт-Петербург, в Москву, вообще в Россию, чтобы посмотреть, как у них когда-то было», — заключил Кончаловский.