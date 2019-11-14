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В мире

Кончаловский заявил об отставании России от США 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Кончаловский рассказал об «отставании» России от США
Фото: РИА Новости
Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что Россия отстала от США и благодаря этому смогла сохранить европейские ценности. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».
По мнению Кончаловского, сейчас происходит «закат Европы», но к России он не относится благодаря отставанию от США. России удалось сохранить традиции, пришедшие из Европы, считает режиссер.
«Мы слишком сильно хотим догнать и перегнать Америку. Слава богу, что мы отстали и никак не можем этого сделать. <…> Поскольку мы отстали, в хорошем смысле этого слова, именно мы сейчас сохраняем европейские ценности, которые очень успешно разрушают на Западе», — заявил Кончаловский.
Он выразил надежду, что культуры Индии, Китая, стран Латин­ской Америки, исламские культуры продолжат свою жизнь. По мнению режиссера, в ближайшие 10-15 лет может начаться наплыв европейцев в Россию.
«Европейцы будут приезжать в Санкт-Петербург, в Москву, вообще в Россию, чтобы посмотреть, как у них когда-то было», — заключил Кончаловский.
Как сообщал «Рамблер», в 2016 году в интервью «Собеседнику» Кончаловский говорил, что от Европы уже ничего не осталось, так как ее добили интернет, «вялая мягкотелая имитация демократии» и политкорректность. Он называл Россию и Бразилию главными странами этого века.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Другое , Андрей Михалков-Кончаловский , Аргументы и Факты , США
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