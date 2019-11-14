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Умер художник и режиссёр Владимир Артыков 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Умер художник и режиссёр Владимир Артыков
Фото: www.kino-teatr.ru
В Москве ушёл из жизни живописец, почётный член Российской академии художеств, режиссёр Владимир Артыков. Ему было 85 лет. Об этом сообщил осведомлённый источник.
Собеседник АГН Москва рассказал, что Артыков скончался 13 ноября у себя дома на улице Малая Дмитровка.
Артыков выступил режиссёром в нескольких документальных фильмах. Также он работал художником-постановщиком театра и кино. Полотна Артыкова выставлены в Третьяковской галерее, государственных музеях России и СНГ. Картины московского художника пользуются популярностью у частных коллекционеров из США, Британии, Норвегии, Венгрии, Турции.
Ранее полицейские забрали на экспертизу шесть работ из экспозиции ежегодной осенней выставки Санкт-Петербургского союза художников. Были изъяты плакаты на тему коррупции, пенсионной реформы, а также имеющие отношение к служащим Росгвардии, писал News.ru.
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Теги:
Общество , Другое , Росгвардия , АГН "Москва" , Москва
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