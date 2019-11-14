Умер художник и режиссёр Владимир Артыков

Москве ушёл из жизни живописец, почётный член Российской академии художеств, режиссёр Владимир Артыков. Ему было 85 лет. Об этом сообщил осведомлённый источник.

Собеседник АГН Москва рассказал, что Артыков скончался 13 ноября у себя дома на улице Малая Дмитровка.

Артыков выступил режиссёром в нескольких документальных фильмах. Также он работал художником-постановщиком театра и кино. Полотна Артыкова выставлены в Третьяковской галерее, государственных музеях России и СНГ. Картины московского художника пользуются популярностью у частных коллекционеров из США, Британии, Норвегии, Венгрии, Турции.