Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Общество
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море
Армия
Малахов сообщил о пропаже Дорониной
Малахов сообщил о пропаже Дорониной
Шоу-бизнес
Раскрыто состояние пострадавших при ЧП к колледже
Раскрыто состояние пострадавших при ЧП к колледже
Происшествия

В Гидрометцентре назвали ноябрь самым «депрессивным» месяцем в году 

ТАСС + ещё 13 17 минут назад
Россиянам назвали самый «депрессивный» месяц в году
Фото: РИА Новости
Самым хмурым и "депрессивным" месяцем года является с точки зрения метеорологов ноябрь, так как в это время наблюдается низкое атмосферное давление и активная циклоническая деятельность, образующая облака. Об этом рассказал ТАСС в пятницу исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее метеоролог рассказал, что длительное отсутствие солнца способствует развитию депрессивного настроения у людей.
"Ноябрь — это депрессивный месяц с метеорологической точки зрения. Почему? Область низкого давления называется депрессией, а в этот период наблюдаются низкое давление, циклоны и облака, так как циклоническая деятельность способствует облакообразованию. Раз облакообразование, то солнца нет и постоянная хмурость", — сообщил он.
Вильфанд отметил, что именно ноябрь и первая половина декабря являются самыми облачными периодами, согласно наблюдениям. В качестве "профилактики" плохого настроения в это время метеоролог посоветовал больше времени проводить с семьей и близкими, а также посещать театры, выставки и концерты.
Температурный фон в ближайшие дни будет равномерным, а климатические нормы по-прежнему будут превышены. Днем в пятницу прогнозируется 4-6 градусов тепла, в субботу — 3-5 градусов тепла, в воскресенье — 5-7 градусов тепла, в понедельник — 1-6 градусов тепла, во вторник — 0-5 градусов тепла. Вильфанд ранее назвал такую погоду "неинтересной" из-за легкой прогнозируемости для специалистов.
Видео дня. На тренингах с изнасилованиями учили, как выйти замуж
ТАСС: последние новости
Поезда в Крым в курортный сезон 2020 года планируется пустить из Кисловодска и Мурманска Поезда в Крым в курортный сезон 2020 года планируется пустить из Кисловодска и Мурманска Служба безопасности Украины открыла уголовные дела против Владимира Соловьева Служба безопасности Украины открыла уголовные дела против Владимира Соловьева Мединский считает, что СМИ "хайпуют" при освещении дела историка Соколова Мединский считает, что СМИ "хайпуют" при освещении дела историка Соколова
Комментарии 
Теги:
Общество , Погода , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ 94
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море 317
Малахов сообщил о пропаже Дорониной
Малахов сообщил о пропаже Дорониной 12
Раскрыто состояние пострадавших при ЧП к колледже
Раскрыто состояние пострадавших при ЧП к колледже 4
Доценту-убийце помогли коллеги
Доценту-убийце помогли коллеги 48
Видео
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
00:45
«Его гнобили»: трагедия в колледже Благовещенска
Происшествия
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
04:16
Белоруссия замахнулась на договор от 1995 года с Россией
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение