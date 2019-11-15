Россиянам назвали самый «депрессивный» месяц в году

В Гидрометцентре назвали ноябрь самым «депрессивным» месяцем в году

Роман Вильфанд. Самым хмурым и "депрессивным" месяцем года является с точки зрения метеорологов ноябрь, так как в это время наблюдается низкое атмосферное давление и активная циклоническая деятельность, образующая облака. Об этом рассказал ТАСС в пятницу исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России

Ранее метеоролог рассказал, что длительное отсутствие солнца способствует развитию депрессивного настроения у людей.

"Ноябрь — это депрессивный месяц с метеорологической точки зрения. Почему? Область низкого давления называется депрессией, а в этот период наблюдаются низкое давление, циклоны и облака, так как циклоническая деятельность способствует облакообразованию. Раз облакообразование, то солнца нет и постоянная хмурость", — сообщил он.

Вильфанд отметил, что именно ноябрь и первая половина декабря являются самыми облачными периодами, согласно наблюдениям. В качестве "профилактики" плохого настроения в это время метеоролог посоветовал больше времени проводить с семьей и близкими, а также посещать театры, выставки и концерты.

Температурный фон в ближайшие дни будет равномерным, а климатические нормы по-прежнему будут превышены. Днем в пятницу прогнозируется 4-6 градусов тепла, в субботу — 3-5 градусов тепла, в воскресенье — 5-7 градусов тепла, в понедельник — 1-6 градусов тепла, во вторник — 0-5 градусов тепла. Вильфанд ранее назвал такую погоду "неинтересной" из-за легкой прогнозируемости для специалистов.