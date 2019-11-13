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Политика

РАН предложила решать демографические проблемы за счет соцгарантий и привлечения мигрантов 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Повышать рождаемость предложили за счет мигрантов
Фото: ТАСС
Укрепление социальной ответственности государства, повышение качества жизни, возвращение к традиционным ценностям, модернизация экономики и приглашение трудовых мигрантов могли бы решить демографические проблемы России. Об этом сообщил в среду в ходе Общего собрания Российской академии наук (РАН) директор Института социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН РАН) Вячеслав Локосов.
Согласно данным Локосова, большинство экспертов считает, что процесс сокращения численности населения в России будет продолжен, по крайне мере, до 2030 года. Эта тенденция идет на фоне одновременного ухудшения общего состояния здоровья населения. Например, число абсолютно здоровых детей за 30 лет снизилось с 49% до 12%. При этом 17% семей в России являются бесплодными, происходит омоложение всех социальных болезней.
"Выходом из этой ситуации могут служить пять направлений. Первое — это укрепление социальной ответственности государства. Так, за последние 30 лет, по статистическим данным, население стало платить больше — доля платных медуслуг увеличилась с 19% до более 40%. А предельным показателем, по данным Всемирной организации здравоохранения, считается 20%. Поэтому, если государство вернет себе часть социальных обязательств, которые у него должны быть в системе здравоохранения, образования, это, конечно, позитивно отразится на демографических процессах", — сказал Локосов.
Второе направление, по его словам, — это повышение уровня и качества жизни. Согласно социологическим данным, главное препятствие для рождения детей в России — материальные и жилищные трудности.
"С этим можно согласиться. По оценке Минтруда, около 80% семей, находящихся за чертой бедности в нашей стране, — это семьи с детьми", — напомнил ученый.
Третье направление, по словам Локосова, — возвращение населения к традиционным семейным ценностям, в том числе многодетности. Четвертое — привлечение в российскую экономику трудовых мигрантов.
"У нас остался небольшой потенциал в 4-5 млн человек в ближнем зарубежье, это именно русские и представители национальности других народов России, и у нас огромные возможности привлечения мигрантов из соседних стран, например, Китая. Но надо относиться осторожно, поскольку такие возможности, прямые и простые выгоды (от привлечения мигрантов) могут обернуться серьезными проблемами в стратегическом плане", — пояснил Локосов.
И пятое направления, по словам директора ИСЭПН РАН, — модернизация экономики на инновационной основе. Он напомнил, что сейчас очень много говорят о том, что переход к цифровой экономике повлечет кардинальные изменения отношений именно в демографической сфере. Повышение производительности труда, роботизация труда и труд роботизированных систем, безусловно, серьезным образом отразится на рынке труда.
"По всем пяти направления у российского общества есть очень большие перспективы", — уверен Локосов.
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Теги:
Общество , Минтруд , РАН
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