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Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров 

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Пилот севшего в поле самолета скрывается от пассажиров
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета. О причинах своего поступка он рассказал телеканалу КТВ-ЛУЧ.
Юсупов поделился, что после произошедшей в августе аварийной посадки он попробовал представиться пассажирам. Но когда самолет попал в турбулентность, это вызвало среди них излишнее волнение. «После чрезвычайного случая, люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне», — сказал он.
По словам пилота, после этого он перестал называть свое имя. Он пояснил это тем, что пассажиры должны сохранять спокойствие во время полета.
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Теги:
Общество , Околофутбол
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