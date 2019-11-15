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Чудо на кукурузном поле: пилот скрывается от пассажиров 

Рамблер + ещё 11 28 минут назад
Дамир Юсупов, который в августе посадил пассажирский авиалайнер с отказавшими двигателями в кукурузном поле, перестал представляться во время выполнения рейсов, сообщает КТВ-ЛУЧ. Пилот уверяет, что после громкого инцидента люди слишком эмоционально реагируют на его имя.
В качестве примера, объясняющего его позицию, Юсупов привёл случай, когда он представился, а затем самолёт попал в зону турбулентности. По словам пилота, это обстоятельство вызвало среди пассажиров излишнее волнение.
«После чрезвычайного случая, люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне», — подчеркнул лётчик.
Поэтому Юсупов принял решение не называть своё имя во время выполнения рейса, поскольку, уверяет пилот, «пассажиры должны сохранять спокойствие во время полета».
В августе, как ранее сообщал «Рамблер», Дамир Юсупов посадил «Аэробус А321» с 226 пассажирами на борту на кукурузное поле неподалеку от аэропорта «Жуковский». У авиалайнера отказали двигатели самолета из-за столкновения со стаей птиц, однако экипажу удалось успешно приземлиться. Никто не погиб. Впоследствии Юсупов и пилот Георгий Мурзин были награждены звёздами Героя России, остальные члены экипажа были удостоены ордена Мужества.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Видео , Околофутбол
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