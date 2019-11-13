Российский театр отремонтируют впервые за 40 лет

Челябинске начнется масштабная модернизация здания драматического молодежного театра. Об том сообщила директор культурного учреждения Галина Братышева, передает ТАСС.

Отмечается, что в последний раз заведение, которому в следующем году исполнится 55 лет, ремонтировали в конце 80-х годов.

Стоимость запланированных работ оценивается в 99,5 миллиона рублей. «На эти деньги ведется капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации, цокольного этажа, фойе, реставрируется зрительский зал укладывается новый паркет», — пояснила Братышева.

Кроме того, по ее словам, в следующем году предполагается обновление сценического комплекса, а именно звукового и светового оборудования. Завершить работы и открыть театр для посетителей рассчитывают в 2020 году.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.