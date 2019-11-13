Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Происшествия
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето
Погода

Российский театр отремонтируют впервые за 40 лет 

Lenta.ru 55 минут назад
Российский театр отремонтируют впервые за 40 лет
Фото: culture.ru
В Челябинске начнется масштабная модернизация здания драматического молодежного театра. Об том сообщила директор культурного учреждения Галина Братышева, передает ТАСС.
Отмечается, что в последний раз заведение, которому в следующем году исполнится 55 лет, ремонтировали в конце 80-х годов.
Стоимость запланированных работ оценивается в 99,5 миллиона рублей. «На эти деньги ведется капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации, цокольного этажа, фойе, реставрируется зрительский зал укладывается новый паркет», — пояснила Братышева.
Кроме того, по ее словам, в следующем году предполагается обновление сценического комплекса, а именно звукового и светового оборудования. Завершить работы и открыть театр для посетителей рассчитывают в 2020 году.
Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Последние новости
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украина заблокировала «Газпрому» доступ к деньгам из Европы Украина заблокировала «Газпрому» доступ к деньгам из Европы Бойцы ФСБ пришли к генералу ФСИН из-за подозрений в коррупции Бойцы ФСБ пришли к генералу ФСИН из-за подозрений в коррупции
Комментарии 
Теги:
Общество , ИТАР-ТАСС , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе 33
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян 15
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым 330
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето 6
Коломойский предрек российские танки в Польше
Коломойский предрек российские танки в Польше 4
Видео
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
04:56
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия В мире
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
01:00
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
Политика
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
00:57
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Происшествия Статьи
Концерты Галкина могут запретить
01:08
Концерты Галкина могут запретить
Шоу-бизнес
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
00:57
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
Происшествия
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
01:06
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
В мире Украина
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
04:57
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
Происшествия Общество
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение