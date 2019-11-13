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Для адвокатов в России введут «гонорары успеха» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Для адвокатов в России введут «гонорары успеха»
Фото: РИА Новости
Госдума во втором чтении приняла законопроект, вносящий изменения в закон об адвокатской деятельности, в том числе в части получения ими гонораров исходя из результатов работы.
Согласно тексту законопроекта, тестирование в рамках квалификационного экзамена на получение статуса адвоката должно будет проводиться через единую автоматизированную информационную систему, призванную гарантировать анонимность проверки результатов.
Еще одной важной частью законопроекта стало введение «гонораров успеха» для адвокатов.
«Мы, наш комитет, как раз долго говорили о том, что гонорары успеха — это в принципе правильная вещь, поскольку очень часто этот гонорар выдается, но через серые схемы, мимо бюджета конкретной адвокатской палаты и бюджета РФ. Поэтому договорились о том, что все-таки «гонорар успеха» будет, он сейчас легализован в проекте закона», — передает ТАСС слова главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Он отметил, что данная норма не будет распространяться на уголовные дела и дела по административным правонарушениям.
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Теги:
Общество , Павел Крашенинников , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , ИТАР-ТАСС
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