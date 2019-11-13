Стартовал всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства»

Новый проект президентской платформы « Россия — страна возможностей» — всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал в среду.

Также начался прием заявок на участие в проекте на сайте конкурса welcomecup.ru. Заявочная кампания продлится до 20 декабря. Целью нового проекта является раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадровое обеспечение туристской отрасли. Участие в конкурсе могут принять как состоявшиеся профессионалы, управленцы, руководители туристических и смежных организаций, так и начинающие специалисты индустрии гостеприимства и студенты, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Для индустрии гостеприимства важно развивать туризм в каждом из регионов страны, обеспечить качественное обслуживание туристов на местах, поэтому особую важность представляет региональный этап конкурса. Оргкомитет проекта решил объявить конкурс среди регионов на проведение полуфиналов «Мастеров гостеприимства» в федеральных округах страны», — отметила вице-премьер, председатель оргкомитета Ольга Голодец.

Конкурс «Мастера гостеприимства» пройдет в три этапа: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнить анкету и загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России. Отборочный этап конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции. Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в девяти регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов.

«Проект «Мастера гостеприимства» стал 21-м в нашей платформе. Конкурс среди специалистов в области туризма и гостеприимства позволит определить лучших и даст им возможность продвижения в этих сферах, а государству — лидеров развития отрасли. Победители смогут выиграть один из 25 образовательных грантов в Сколково, пройти стажировку в ведущих компаниях, а также получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и других управленцев в сфере гостеприимства», — заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Кроме знаний и компетенций участников будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Представить их на конкурс участники смогут начиная с полуфиналов. По итогам оценки 10 проектов-финалистов будут отобраны для дальнейшей акселерации и реализации в регионах — на это партнеры выделят специальные гранты.

«Индустрия гостеприимства нуждается в грамотных управленцах и любящих свое дело профессионалах, готовых работать на благо туризма в нашей стране. Всероссийский конкурс даст возможность каждому специалисту, занятому в этой сфере, попробовать свои силы, оценить навыки, представить качественные проекты, а также выявить перспективных и нацеленных на результат специалистов. Приглашаю всех, кто неравнодушен к будущему России, принять участие в «Мастерах гостеприимства», — сказал Грант Бабасян — президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, который выступает соорганизатором конкурса.

25 победителей также получат сертификат на одну из образовательных программ MBA в Сколково. При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в ведущие компании и организации. В их числе: Федеральная пассажирская компания, Роза Хутор, Алтай Резорт, Красная Поляна, Мрия Резорт, Редиссон Флотилия, ТуТу.Ру, Космос Групп, Музейный комплекс Херсонес Таврический, Интурист, Сочи Парк, Парк Культуры в Москве и многие другие.