Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
Армия
"Нафтогаз" обманул всю Украину
"Нафтогаз" обманул всю Украину
Украина
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество
Россия направила США ноту протеста
Россия направила США ноту протеста
Политика

В продаже в Госдуме нашли книгу историка Соколова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В продаже в Госдуме нашли книгу историка Соколова
Фото: РИА Новости
Книга историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, продается в книжном киоске Госдумы.
Книга называется «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа» и посвящена событиям 1799 — 1805 годов, передает РИА «Новости».
На обложке указано, что предисловие к ней написал Дмитрий Пучков, известный под творческим псевдонимом Goblin. Стоимость книги — 1,3 тыс. рублей.
Напомним, по версии следствия, историк Олег Соколов застрелил Ещенко в ходе ссоры, после чего расчленил труп и решил выбросить останки в реку.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему трагедия привлекла внимание российских либералов.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Штрафы за хулиганство в новом КоАП выросли в пять раз Штрафы за хулиганство в новом КоАП выросли в пять раз Соловьев – об уголовном деле СБУ: Наследники Бандеры преследуют еврея Соловьев – об уголовном деле СБУ: Наследники Бандеры преследуют еврея Минкультуры попросили выкупить архив Колчака Минкультуры попросили выкупить архив Колчака 
Теги:
Общество , Дмитрий Пучков , Олег Соколов , Госдума , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России 135
«Нафтогаз» обманул всю Украину
«Нафтогаз» обманул всю Украину 27
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты 823
Девушка прыгнула в Мойку вслед за историком-расчленителем
Девушка прыгнула в Мойку вслед за историком-расчленителем
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке»
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке» 83
Видео
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
01:26
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
Армия Войска
Дания испугалась «арктического кулака» России
00:38
Дания испугалась «арктического кулака» России
Оружие Армия
Европа лишает граждан России главной мечты
01:17
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество В мире
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
00:36
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
США Армия
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
00:28
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
Происшествия Статьи
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение