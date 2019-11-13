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Политика

«Это её тело»: Поклонская о праве женщин на аборт 

Рамблер + ещё 5 16 минут назад
«Это её тело»: Поклонская о праве женщин на аборт
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила против вмешательства церкви в проблему абортов в России.
Она заявила, что женщина вправе сама делать выбор и не должна получать разрешение на аборт у священнослужителя.
«Это её здоровье, это её тело, и это её дело. Невозможно её заставить, сказать, «всё равно будешь идти и рожать». И неважно, рассказали тебе врачи — болен этот ребёнок или не болен», — сказала Поклонская в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Депутат отметила, что подход «родишь, а там посмотрим» не работает, потому что женщина с больным ребенком никому не нужна и останется один на один со своей проблемой.
Поклонская назвала неправильным попытки оказывать давление на женщину и винить ее в том, что она «приняла решение не то, какое хотелось бы другим».
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что у женщин, которые делают аборты, нет совести. До этого патриарх Кирилл сравнил женщин, делающих аборты по медицинским показателям, с фашистами. Кроме того, церковь высказывалась в пользу практики предварительных консультаций женщин перед абортами со священнослужителями.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Дмитрий Смирнов , Наталья Поклонская , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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