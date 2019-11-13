«Это её тело»: Поклонская о праве женщин на аборт

Она заявила, что женщина вправе сама делать выбор и не должна получать разрешение на аборт у священнослужителя.

«Это её здоровье, это её тело, и это её дело. Невозможно её заставить, сказать, «всё равно будешь идти и рожать». И неважно, рассказали тебе врачи — болен этот ребёнок или не болен», — сказала Поклонская в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат отметила, что подход «родишь, а там посмотрим» не работает, потому что женщина с больным ребенком никому не нужна и останется один на один со своей проблемой.

Поклонская назвала неправильным попытки оказывать давление на женщину и винить ее в том, что она «приняла решение не то, какое хотелось бы другим».