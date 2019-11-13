Россиянам объяснили важность прививки от гриппа

Россияне, которые не прошли вакцинацию против гриппа, могут сделать прививку до конца ноября — она защищает от «массового и неконтролируемого распространения инфекции». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В сообщении сказано, что вакцинация проводится не позднее, чем за две-три недели до начала эпидемического подъема заболеваемости. В ведомстве отметили, что в идеале следует прививаться с сентября по ноябрь — до начала эпидсезона. Лучшим временем для прививки является сентябрь, так как организму нужно две недели на выработку иммунитета к инфекции.

К группе риска относятся маленькие дети с формирующимся иммунитетом, пожилые люди с хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитными состояниями. Кроме того, прививку надо делать ежегодно — вирусы гриппа мутируют, из-за этого меняется состав вакцины.