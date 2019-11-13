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Россиянам объяснили важность прививки от гриппа 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянам объяснили важность прививки от гриппа
Фото: РИА Новости
Россияне, которые не прошли вакцинацию против гриппа, могут сделать прививку до конца ноября — она защищает от «массового и неконтролируемого распространения инфекции». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.
В сообщении сказано, что вакцинация проводится не позднее, чем за две-три недели до начала эпидемического подъема заболеваемости. В ведомстве отметили, что в идеале следует прививаться с сентября по ноябрь — до начала эпидсезона. Лучшим временем для прививки является сентябрь, так как организму нужно две недели на выработку иммунитета к инфекции.
К группе риска относятся маленькие дети с формирующимся иммунитетом, пожилые люди с хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитными состояниями. Кроме того, прививку надо делать ежегодно — вирусы гриппа мутируют, из-за этого меняется состав вакцины.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов правительства и администрации Кремля поступить так же. Согласно данным социологов, 57 процентов россиян считают, что прививки защищают от инфекций, а также приносят больше пользы чем вреда.
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Комментарии1 
Теги:
Общество , Владимир Путин , Администрация Президента РФ
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