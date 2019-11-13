Новые штрафы: Россиян станут строже наказывать

Штрафы за хулиганство увеличат в пять раз

По новому административному законодательству власти смогут штрафовать не только за нецензурную брань, но и за справление нужды в общественном месте. Такое поведение могут приравнять к хулиганству, санкции за которое будут достигать от 3 до 5 тысяч рублей. Также власти планируют уточнить список общественных пространств, сообщается в новой редакции двух глав КоАП.

Мелкое хулиганство теперь будет подразумевать не только нецензурную брань, но и любые «другие действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу». К ним в частности будут относить и справление нужды в общественном месте. Штрафы за подобные нарушения планируют увеличить с 500-1000 рублей до 3000-5000 рублей. При этом неизменным останется наказание за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии — от 500 до 1500 тысячи рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект нового КоАП.

Вместе с тем власти собираются конкретизировать список общественных пространств — по новым нормам к ним будут относиться улицы, транспортные магистрали, парки и скверы, аэропорты, вокзалы и прилегающие к ним территории. Также общественным пространством будут считаться жилые микрорайоны, подъезды, лифты, чердаки, подвалы и крыши жилых домов.

Ранее телеканал 360 передавал, что президент разрешил полиции выносить людям предостережения о недопустимости действий, которые ведут к преступлению.