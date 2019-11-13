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Новые штрафы: Россиян станут строже наказывать 

Рамблер + ещё 1 13 минут назад
Новые штрафы: Россиян станут строже наказывать
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Правительство подготовило предварительную редакцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором заметно выросли штрафы за некоторые правонарушения. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Если документ одобрят, штраф за мелкое хулиганство вырастет с 500–1000 рублей до 3000–5000 рублей. А за хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти, будут штрафовать на 5000–10000 рублей.
По данным «Ведомостей», к хулиганству могут причислить отправление естественных потребностей в общественном месте. За выгул собак «опасной породы» в общественном месте без намордника планируют штрафовать на 3000-5000 рублей. До пяти тысяч рублей вырастет штраф за оскорбление граждан.
Штраф за нахождение в общественном месте в пьяном виде останется прежним — от 500 до 1500 руб. Новая версия документа уточняет, что относится к общественным местам: это улицы, парки, скверы, аэропорты, вокзалы и пристани (плюс прилегающие территории), весь общественный транспорт, подъезды, лифты, крыши, чердаки и подвалы.
Как сообщал «Рамблер», в правительстве задумались о внесении в новую редакцию административного кодекса нормы «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними». Если инициативу одобрят, родителей детей-курильщиков будут наказывать предупреждениями, штрафом или арестом на несколько суток.
Новый кодекс должен вступить в силу в 2021 году.
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Комментарии260 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Другое , Демьян Кудрявцев , Ведомости
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