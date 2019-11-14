Перевозчик уточнил стоимость билетов на поезд в Крым

Железнодорожные билеты в Крым будут дешевле авиабилетов по этим направлениям. Об этом рассказал генеральный директор компании-оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов

«Если мы говорим, что есть цена авиабилета, то мы должны быть ниже», — приводит ТАСС слова Ганова.

Он отметил, что изначально при ценообразовании компания отталкивалась от цен на железнодорожные билеты в Крым 2013 года.

Глава компании также заявил, что увеличивать глубину продаж с 60 до 90 суток не планируется. По его словам, это связано с необходимостью изучить спрос и при необходимости скорректировать количество составов и периодичность курсирования поездов.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря. Стоимость билетов на поезд Москва — Симферополь начинается от 2900 рублей, билет по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь стоит от 3500 рублей. Билеты по этим маршрутам начали продаваться 8 ноября.