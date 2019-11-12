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Липецкую школьницу раскритиковали за вызывающий наряд на выпускной 

SM News 32 минуты назад
Школьница вызывающе оделась на выпускной и была высмеяна
Фото: Соцсети
Выпускной — время, когда обычные школьники вступают во взрослую жизнь. Именно в этот период и начинается жизнь по своим правилам. Ведь спустя 11 лет постоянного нахождения в школьной форме молодым людям надоедает жизнь по общим законам. Именно поэтому для многих наряд на выпускной — особый способ самовыражения.
Бывшие школьники все чаще выбирают на выпускной экстравагантные наряды, которые привлекают внимание. Кто-то тем самым выражает протест против устоявшихся норм, а для кого-то выбор наряда — действительно способ привлечь внимание к своей персоне.
Ситуации, когда школьники становятся объектами всеобщего обсуждения, повторяются регулярно. То же самое произошло и в одной из липецких школ. Одна из учениц пришла на выпускной прозрачном белом платье. Все бы ничего, но сквозь каждую деталь платья, будь то юбка или безобидный рукав, виднелись все части тела девушки. Тем не менее, для того, чтобы выглядеть скромнее, девушка тщательно подошла к выбору белья, которое оказалось полностью закрытым и совершенно не вызывающим.
Соцсети
Конечно, учителя, привыкшие к строгому стилю в стенах школы, были ошарашены увиденным. Однако многие пользователи интернета приободрили юную девушку, заявив, что в наше очень ценна неординарность.
«У девушки большое будущее. Оригинальность и способность отступать от правил — вот, что гарантирует счастливое будущее».
Соцсети
Тем не менее, нашлись и те, кто негативно отнесся к наряду школьницы.
"Я бы не позволила своему ребенку прийти в школу в таком вызывающем наряде", — пишут пользователи.
Соцсети
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